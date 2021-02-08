«الكرة» يجتمع اليوم.. ويغلِّظ العقوبات «الصحية»

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يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة اليوم اجتماعا يناقش فيه آخر المستجدات حول قرار ايقاف النشاط الرياضي، وطلب استثناء نشاطات الاتحاد من هذا القرار، بالاضافة الى خطة اعداد الأزرق لمباراتي أستراليا والأردن المقررتين مارس المقبل في حال استمرار قرار الايقاف.

وأرسل الاتحاد أمس كتابا الى الأندية يشدد فيه على ضرورة الالتزام ببروتوكول الاجراءات الاحترازية والوقائية لعودة النشاط الرياضي في ظل جائحة «كوفيد 19»، وينبههم بأن الاتحاد قرر تعديل عقوبة عدم الالتزام لتكون، كما يلي:

1 - يجب على جميع الأندية الرياضية الالتزام ببروتوكول الاجراءات الاحترازية والوقائية لعودة النشاط في ظل جائحة Covide-19 وفي حال مخالفة ذلك يفرض على النادي غرامة مالية قدرها (500 دينار) عن كل شخص مخالف لكل بند على حدة باستثناء اعداد الحضور المذكورة في البند (خامسا) من البرتوكول وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة بحد اقصى مرة واحدة وبعدها يرفع الأمر الى لجنة الانضباط لاتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا للقواعد السارية.

2 - يجب على جميع الاندية الرياضية الالتزام بعدد الحضور في المنصة الرئيسة للاستاد لكل فريق والمنصوص عليه في البند (خامسا) من بروتوكول الاجراءات الاحترازية والوقائية لعودة النشاط في ظل جائحة Covide-19 وفي حال المخالفة يفرض على النادي غرامة مالية قدرها (2000 دينار) وتنقل اول مباراة من المباريات التي يحق للنادي اللعب فيها على ملعبه الى ملاعب خارجية فاذا تم تكرار المخالفة يفرض على النادي غرامة مالية قدرها (2000 دينار) وتنقل اول مباراتين من المباريات التي يحق للنادي اللعب فيها على ملعبه الى ملاعب خارجية وبعدها يرفع الأمر الى لجنة الانضباط لاتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا للقواعد السارية.

