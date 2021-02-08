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إيقاف منافسات دوري الوزارات


قررت اللجنة الرياضية العليا لدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية تأجيل كافة الانشطة الرياضية في جميع الألعاب الرياضية حتى اشعار آخر امتثالا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بايقاف الأنشطة الرياضية في اطار مكافحة تفشى السلالات الجديدة لفيروس كورونا، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة برئاسة د. مشعل الهدبة نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع. وأوضح الهدبة أنه تم تكليف مقرر اللجنة بمخاطبة الجهات الحكومية المشاركة في نشاط دوري الوزارات بالقرار، مشيرا الى أنه سيتم مراقبة الوضع عن كثب وابلاغ الوزارات بالمستجدات في شأن استئناف النشاط. وقال الهدبة: «النسخة الحالية من دوري الوزارات أقيمت في ظل ظروف استثنائية تم توفير كافة مقومات النجاح لها بداية من الالتزام التام بالاجراءات والاشتراطات الصحية حفاظا على صحة الجميع».


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