اتحاد الفروسية يناشد استثناءه من التوقف

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ناشد رئيس مجلس ادارة اتحاد الفروسية مسعود جوهر حيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نيابة عن أعضاء مجلس ادارة الاتحاد وأبنائه الفرسان والفارسات باستثناء أبنائه منتسبي رياضة الفروسية من التوقف عن ممارسة أنشطتهم الرياضية اليومية، بناء على القرارات الصادرة مؤخرا، والتي تقتضي بموجبها ايقاف الأنشطة والتدريبات في جميع المؤسسات الرياضية الرسمية والأهلية. وأكد حيات أنه من الضرورة مواصلة أبطال الكويت من الفرسان والفارسات لتدريباتهم اليومية والتنافس أسوة بأقرانهم بالدول الشقيقة استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة، وقال:” رياضة الفروسية بطبيعتها تحقق التباعد اaلاجتماعي، لكونها رياضة فردية، بالاضافة الى أن توقف فرسان وفارسات الكويت عن مزاولة تدريباتهم لفترة طويلة من شأنه أن يعيق تقدمهم ويحرمهم من الظفر بالعديد من الانجازات الرياضية الكبيرة، وكلنا أمل بموافقة كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء، خاصة وأن اتحاد الفروسية بجميع منتسبيه حريصون على تطبيق جميع الاجراءات الوقائية والاحترازات الصحية حفاظا على السلامة العامة».

