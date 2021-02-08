بيراميدز استعاد الانتصارات

دوليه

استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات التي غابت عنه في 4 جولات بالدوري المصري بالفوز على ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 1-0 اول من امس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12.

سجل هدف المباراة الوافد الجديد الأوروغوياني دييغو رولان في الدقيقة 77 من ضربة جزاء وهو ثاني أهدافه بقميص الفريق. ورفع بيراميدز رصيده الى 18 نقطة متقدما للمركز الخامس وتجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر. وحقق المصري البورسعيدي فوزا مهما على حساب مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف ليرفع رصيده الى 20 نقطة متقدما للمركز الثالث وله مباراة مؤجلة ضد الانتاج الحربي. في المقابل تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر. وواصل أسوان مسلسل تعادلاته وسجل التعادل الخامس على التوالي أمام مضيفه الانتاج الحربي بهدف لكل منهما.

