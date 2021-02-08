المنظمات الدولية.. وتعيين الكويتيين

الاخيرة

للكويت، كما يعلم الجميع، حضور دولي متميز ومشرف، يشهد له القاصي والداني، وكان ثمرة نهج دولي وسياسة خارجية حكيمة ورزينة أرسى قواعدها ومبادئها وطريقها قائد العمل الانساني أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وطيب ثراه، وذلك ما يجب مواصلته والبناء عليه في ضوء الأهمية الكبيرة لعلاقاتنا الدولية في الدفاع عن مصالحنا والحفاظ على سيادتنا وأمننا الوطني.

والكويت من الدول الرائدة في دعم الأمن والسلم العالميين والمشروعية الدولية، وكذلك تقديم العون الانمائي للدول النامية، والالتزام بسداد مساهماتها بانتظام في المنظمات الدولية والاقليمية، وهذا بالضبط ما أود التطرق اليه. فبالرغم من الحضور الدولي، فان من النادر أن تحظى الكويت بمناصب قيادية في المنظمات الدولية ومؤسساتها ومراكزها بما يتناسب مع حضورها الدولي ومساهماتها بتلك المنظمات، كما انه يندر عمل الكويتيين في تلك المنظمات، رغم الكفاءة العالية التي يتمتع بها الشباب الكويتي، فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يوجد ممثل مقيم كويتي واحد في أي من مكاتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي المنتشرة في العالم والمنطقة العربية، فما السبب يا ترى؟

في تقديري أن السبب واضح، والقصور من جانبنا. فمن يتقدمون للعمل في المنظمات الدولية والاقليمية لا يحصلون على الدعم المطلوب، في حين يكون الترشح للمناصب القيادية بمبادرات فردية نادرا ما يحصل على المساندة من الدولة، ما يفقد تلك المبادرات القوة والتأثير. وقد بينت التجربة أن معظم من يعينون في مناصب قيادية أو غيرها في تلك المنظمات تقف وراءهم دولهم للحصول على وظائف فيها، وهو حق مشروع للدول.

ان التحرك الكويتي الرسمي المنسق لدعم تعيين الكويتيين في المنظمات الدولية، في المناصب القيادية وغيرها، هو تحرك مشروع وينسجم مع مساهمات الكويت المالية في تلك المنظمات، ولا يتعارض مع سياستنا الخارجية، بل هو جزء أساسي منها، وينبغي أن نبذل ما بوسعنا لتحقيقه.

ولا شك ان تعيين الكويتيين في تلك المنظمات ومساندة الدولة لهم سيؤدي بالتأكيد الى مزيد من الحضور الكويتي في المنظمات الدولية والاقليمية، وسيوفر آلية للمتابعة والتنسيق والدفاع عن قضايا الكويت ومصالحها وسياستها الخارجية، علاوة على ما يوفره ذلك من خبرات وقيادات وطنية على المستوى الدولي. وكل ما يتطلبه الأمر هو اهتمام الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع ووضع آلية للتنسيق والمتابعة للتحرك في هذا الاتجاه لدعم تعيين الكفاءات الكويتية في مختلف المستويات الادارية في تلك المنظمات، والله الموفق.

