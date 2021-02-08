أزمة الثقة!

الاخيرة

ردود الفعل الشعبية الغاضبة على قرارات «الصحة» الأخيرة سببها الأول هو عدم ثقة كثير من القطاعات بجودة وحكمة تلك القرارات التي يرى البعض أنها تقوم على الاستعجال غير المدروس وربح طرف دون النظر لمصالح الأطراف الأخرى، أي معادلة الربح لي ولا تهم خسارة الآخرين!

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ويبني هؤلاء قناعاتهم على قرارات فردية سابقة إما تم التراجع عنها وإما ثبت عدم جدواها، بل وصل بعضها إلى حد التشكيك بإمكانية أن يقوم أحد بخطأ غير مقصود بحجم سحب الكمامات إبان الوباء، أو جعل من يريد دخول الكويت يذهب إلى بلد ثالث على متن شركات طيران دول أخرى، ليبقى هناك في فنادقها لمدة أسبوعين، ثم حال وصوله الكويت يطلب منه مسحة PCR وحجر لمدة أسبوعين، ولم يعرف أحد لماذا لا يأتي هؤلاء مباشرة للكويت على متن شركات طيران كويتية ليحجروا في فنادق كويتية ما دمنا قد قبلنا دخولهم للبلد؟

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أعتقد أن الخطوة الأولى لإعادة الثقة هي عبر ترشيد القرار وعدم حصره بأفراد والتأكد من عدم تكرار الأخطاء والقرارات غير المدروسة، فالبعض يقول وبمنطق سليم إن تقليل ساعات عمل المطاعم والمقاهي والمحال سيزيد الزحمة فيها بعكس تمديدها، والحال كذلك مع المرافق الأخرى التي لم يثبت تسببها بانتشار الوباء بعكس الديوانيات والمخيمات والأعراس.. إلخ، ومن ثم فهناك ضرب للمرافق الاقتصادية وترك للمرافق غير المنتجة!

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آخر محطة: من القرارات الغريبة منع المقاهي من وضع كراسي وطاولات بالهواء الطلق حيث يصعب انتشار الفيروس والإصرار على الجلوس داخل المقاهي المغلقة.

