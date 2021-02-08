الإمارات تكتسي بالأحمر

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تحولت عشرات المعالم في الإمارات العربية المتحدة إلى اللون الأحمر احتفالا بقرب وصول «مسبار الأمل» الإماراتي إلى كوكب المريخ يوم غد الثلاثاء. ونجح «المسبار العربي الأول» في المرحلة الأكثر أهمية في رحلته التاريخية إلى مدار «الكوكب الأحمر»، وهي دخول مدار المريخ.

ومن أبرز المعالم المزينة باللون الأحمر في إمارة دبي، برج خليفة وبرج العرب ومتحف المستقبل وبرواز دبي وقصر الوطن وقصر الإمارات ومتحف عجمان وجزيرة ياس.

ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى وجهته كوكب المريخ في التاسع من فبراير الحالي في مناسبة وصفتها الإمارات بـ«أول مهمة عربية إسلامية للكوكب الأحمر». ويعمل 200 مهندس وباحث إماراتي في مشروع مسبار الأمل الذي شق طريقه إلى الفضاء في 20 يوليو الماضي من قاعدة تانيجاشيما الفضائية في اليابان. وبعد وصوله إلى المدار العلمي لكوكب المريخ، سيبلغ عدد مرات اتصال المسبار مع محطة المراقبة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، مرتين في الأسبوع، وستتراوح مدة الاتصال في المرة الواحدة بين 6 إلى 8 ساعات.

وسينقل «مسبار الأمل» خلال فترة مهمته مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكياته، حيث سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية.

