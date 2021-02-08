ألوان الحظ

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متسوقون يسيرون تحت زينة «مهرجان الفانوس» في احد اسواق العاصمة التايلندية بانكوك. و«مهرجان الفانوس» الربيعي هو تقليد صيني يتم الاحتفال به في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول في التقويم الصيني القمري. والذي يقع عادة في فبراير أو أوائل مارس في التقويم الميلادي وهو يمثل اليوم الأخير من احتفالات رأس السنة الصينية التقليدية.

ومنذ عهد أسرة هان الغربية أصبح مهرجانًا ذا أهمية كبيرة. وترمز الفوانيس إلى الأشخاص الذين يتركون الماضي ويبدأون حياة جديدة، لذلك تكون ألوان الفوانيس حمراء في الغالب باعتباره لون الحظ الجيد وفقا للتقاليد الصينية.

