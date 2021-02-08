براءة المتهمين بقتل طالب ضابط بسبب القسوة في التمرينات العسكرية

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برأت محكمة الجنح ضابطاً وطالباً ضابطاً، في كلية علي الصباح العسكرية، من تهمة استعمال القسوة في التمرينات العسكرية، والتسبب بقتل طالب ضابط زميلهما. وكان المتهمان قد أحيلا من قبل وزارة الدفاع، حيث أثارت الواقعة جدلاً واسعاً، بعد وفاة الطالب الضابط، تحت شبهة استعمال القسوة خلال التمارين في الكلية. وقال دفاع أحد المتهمين (طالب ضابط) المحامي حسين العصفور، إننا واثقون من براءة موكلنا وقدمنا الأدلة الدامغة على عدم وجود ما يدينه بالقتل، وأكدنا خلو الأوراق من أي دليل، خاصة أن التقارير الطبية واللجان أكدت أن الوفاة طبيعية وانتفاء الجريمة بحق المتهم.