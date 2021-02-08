صقلية.. تملَّك منزلاً بيورو واحد

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تروينا.. أحدث بلدة إيطالية تتجه إلى بيع منازل رخيصة للغاية في محاولة لاستعادة السكان وسط صناعة السياحة المتضائلة وانتقال المزيد من الناس إلى المدن. فقط بواحد يورو أو ما يعادل 1.2 دولار أميركي أو نحو 90 بنسا بريطانيا، يمكنك امتلاك بيت، في البلدة الواقعة في مقاطعة «إنا» في جزيرة صقلية الإيطالية. ليس هذا فحسب، بل تعرض البلدة، التي تغمرها أشعة الشمس في فصل الصيف، للمشترين ما يزيد على 30 ألف دولار لتجديد المنازل في محاولة لاستعادة عدد السكان المتناقص. وتعد تروينا، التي أطلق عليها ذات مرة اسم «عاصمة صقلية النورماندية»، أحدث بلدة إيطالية تقفز باتجاه بيع المنازل الرخيصة للغاية لإغراء سكان المدينة على العودة إلى المناطق الريفية.