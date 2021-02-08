الحكومة في ورطة التحفيز.. تبعات الإغلاق عميقة

مال وأعمال

خيارات تدبير السيولة تنفذ بمرور الوقت وبعض القرارات الحكومية تزيدها تعقيداً، هكذا وصفت مصادر موثوقة لـ النهار مدى تأثير القرارات الأخيرة على الأداء الاقتصادي بشكل عام والشركات بشكل خاص، مشيرة الى ان قرارات الاغلاق كلفتها الاقتصادية عالية للغاية في الوقت الراهن إذ ان القطاعات المتضررة لن تحتمل المزيد وستطالب بتحفيز عاجل وتعويضات كبرى، فالكاش يكاد يكون غائباً لدى الاحتياطي العام ومنافذ تدبير السيولة تكاد تكون منعدمة.

وتساءلت المصادر من اين تأتي الحكومة بالسيولة اللازمة لمواجهة قرارات الاغلاق؟، بعد ان اشار عدد كبير من اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدم قدرتهم على التحمل وأن كلفة الاغلاق ستكون مدمرة لهم، حيث لا تواجع عن الايجارات ولا مجال لعدم دفع رواتب الموظفين لدى اصحاب تلك الشركات.

وأوضحت انه في حال قيام الحكومة بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالاغلاق، فانها ملزمة بتقديم تحفيز مالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تلك القرارات وهو امر بالغ الصعوبة ان لم يكن مستحيلاً في ظل تراجع الايرادات وانخفاض النفط وزيادة الالتزامات الحكومية.

وأشارت الى ان تلك القرارات جانبها الصواب، كونها لم تدرس الوضع الاقتصادي بعناية ولم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأسر والأفراد وكذلك الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي افرزتها تلك القرارات على كل افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وبينت ان الحكومة في حال تراجعت عن تلك القرارات، لا تزال منافذ تدبير السيولة لديها محدودة للغاية، في ظل تراجع الآمال بتمرير قانون الدين العام وحل ازمة السيولة الخانقة التي تواجه الحكومة.

واستدركت المصادر بالقول: ان القرارات الأخيرة تجعل الحكومة في مواجهة صعبة وخيارات يستحيل تطبيقها تتمثل في تحمل كلفة الاغلاق المتمثلة في ايجارات ورواتب الموظفين او خيار التحفيز المالي لأصحاب الشركات الذين تضرروا من قرارات الاغلاق الأولى والتي لم يتم التعافي منها حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر معنية لـ النهار ان الحكومة تستعد لموجة تغييرات كبرى في الهيكل الاداري، بعد ان وضعت اللمسات النهائية لاستراتيجيتها الشاملة في اجراء عملية تطهير لكل القيادات المتسببة في عمليات الهدر المالي او تأخر مستويات الانجاز في المشاريع التنموية او عرقلة سير تلك المشروعات، مستدركة ان تلك التغييرات تستهدف توقيع عقوبات رادعة بحق المسؤولين الذين تعدوا على المال العام او تسببوا في هدره خلال السنوات الماضية.

وبينت ان من بين الاجراءات العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم حوافز نوعية للمستثمرين الأجانب او الاستثمارات المحلية وكذلك العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة لفرص الاستثمار داخل الكويت وتطبيق قواعد جديدة من شأنها توفير مناخ استثماري افضل، مع اعادة الاستثمارات المحلية العاملة في الخارج للعمل داخل الكويت.

