وزير المالية: لا تحفظ على الأموال إلا بأمر النائب العام

مال وأعمال

كشف وزير المالية خليفة حمادة عن ان عدد من يمتلكون عقارات تتعدى مساحتها 5000 متر يصل عددهم 388 فرداً وشركة.

وأوضح حمادة ان الرسوم المحصلة من ملاك تلك العقارات بلغت حتى الآن، 110.135 ملايين دينار، فيما لم يتم تحصيل 4.9 ملايين دينار عن تلك العقارات.

وقال ان تحصيل تلك الرسوم يتم وفق القانون رقم 50 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.

وفي سياق متصل، اشار وزير المالية الى ان بنك الكويت المركزي حدد مجموعة من التعليمات والاجراءات والتي يتعين على الجهات الالتزام بها لمكافحة غسل الأموال، وتتضمن: وضع سياسات واجراءات عمل لمكافحة غسل الأموال، متابعة مستمرة بحسابات العملاء، وضع البرامج والأساليب والنظم الآلية الكفيلة لرصد العمليات التي يشتبه بها وعدم التعامل مع الأشخاص المدرجين بقوائم التجميد.

وأشار المركزي الى ان البنوك لا تلزم بتقديم تقارير دورية الى بنك الكويت المركزي بخصوص المعاملات النقدية التي تزيد عن 3000 دينار فأكثر وفقاً لنص القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وفيما يتعلق بالايداعات البالغة اكثر من مليار دولار لدى فرع البنك الصيني بدولة الكويت وتحويلها خلال 48 ساعة، اشار البنك المركزي الى ان التحويلات المالية للعملاء حق كفلته القوانين السارية، كما لا يجوز التحفظ على تلك الأموال الا بأمر النائب العام وفق القوانين، كما ان تلك التحويلات هي مسؤولية البنوك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة من البنك المركزي.

وأوضح البنك المركزي ان فرع البنك التجاري الصيني في الكويت، قام منذ البداية بالعمل على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية وفق احكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 2013، وقام باجراءات تفتيشية متكررة للتأكد من قيام البنوك المعنية بالدور المنوط بها دون تأخير. حيث قام منذ 2016، وقبل ظهور القضية في الاعلام باخطار وحدة التحريات المالية عنها قبل ايام معدودة من نشأة العمليات بعد توافر ادلة كافية للاشتباه وفق المتطلبات الواردة بالقانون والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، كما تبع ذلك اخطارات متعددة من البنوك المعنية في 2017 و2018 و2019 الى وحدة التحريات المالية في هذا الخصوص.

