شركات تدفع لموظفيها مقابل تلقي اللقاح!

مال وأعمال

انضمت شركة «كروغر» الى قائمة متزايدة من سلاسل متاجر البقالة الأميركية الكبيرة التي تقدم حوافز للموظفين الذين يحصلون على لقاح فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة ان موظفيها سيحصلون على 100 دولار لمرة واحدة اذا اظهروا دليلاً على انهم تلقوا الجرعات الكاملة الموصى بها من الشركة المصنعة للقاح «كورونا».

وقات الشركة في بيان صحافي ان العمال الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب صحية او دينية يمكنهم الحصول على الحوافز اذا اخذوا دورة تعليمية عن الصحة والسلامة.

وقال د. مارك واتكينز، كبير المسؤولين الطبيين في «كروغر» في البيان: «نعلم ان الدفاع الأكثر فاعلية ضد هذا الوباء يأتي على شكل لقاح كورونا وفي استمرارنا ممارسة احتياطات السلامة الصارمة التي وضعناها في متاجرنا ومنشآت التصنيع وسلسلة التوريد. نشجع بقوة جميع العملاء والموظفين على تلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا، وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصولهم على اللقاح بمجرد توفره».

وتدير شركة «كروغر» متاجر بقالة تحت عدد من الأسماء في 35 ولاية اميركية. كما قالت الشركة انها ستنفق ايضاً 50 مليون دولار اضافية لشكر ومكافأة موظفيها، بما في ذلك رصيد متجر بقيمة 100 دولار وألف نقطة لموظفي البقالة الأمامية وسلسلة التوريد والتصنيع والصيدلية ومركز الاتصال.

وقد اعطي ما مجموعه 36?819?212 جرعة من لقاح «كورونا» في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط 7 أيام 1.3 مليون جرعة في اليوم، وفقاً للبيانات التي نشرتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

