تخزين الدول للغذاء.. أحدث صيحات تداعيات «الجائحة»

مال وأعمال

لم يقتصر تأثير جائحة كورونا حول العالم على الجانب الصحي والاقتصادي فقط بل تعداه لأكثر من ذلك مع تحول الدول الى تخزين الغذاء بل ووقف تصدير بعض المنتجات الغذائية خوفا من تأثر سلسلة توريدها او نفادها محليا ما نتج عنه ارتفاع اسعارها عالميا الى مستويات تاريخية.

وبحسب تقرير اخير لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة ارتفعت اسعار الغذاء حول العالم في يناير الماضي للشهر السابع على التوالي، لتصل الى اعلى مستوياتها منذ شهر يوليو من العام 2014. وارتفع مؤشر اسعار الغذاء التابع لمنظمة الغذاء العالمية ليصل الى 113.3 في يناير مقارنة 108.6 في ديسمبر الماضي.

وأدى ارتفاع الأسعار الى تحول الدول وعلى رأسها الصين الى تخزين الحبوب بوتيرة قياسية خوفا من استمرار ارتفاع الأسعار.

ومنعت الأرجنتين بيع الذرة لغايات التصدير حتى نهاية الشهر الحالي، في حين توجهت روسيا الى فرض رسوم على تصدير الشعير والذرة والقمح.

وعللت منظمة الغذاء العالمية اسباب ارتفاع اسعار الذرة حول العالم بنسب فاقت 40% سنويا في بعض الدول الى الشراء والتخزين الحثيث من الصين بالاضافة تراجع انتاج الولايات المتحدة من الذرة بأكثر من التوقعات.

وعربيا، تصدرت مصر قائمة الدول العربية والتي رفعت مشترياتها من الحبوب من خلال المناقصات الدولية وبنسبة تجاوزت 50% منذ ابريل الماضي، في حين استمر الأردن من رفع احتياطياته من القمح على الرغم من انها تكفيه لـ 17 شهرا.

