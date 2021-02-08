«غرفة التجارة» التقت أصحاب المشروعات لتخفيف تداعيات «الإغلاق»

مال وأعمال

التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر في لقاء موسع مع صحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من اجل الاستماع الى ما يعانيه هذا القطاع والعقبات التي تعترضه والمخاطر التي تهدد مشاريعه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة باغلاق الأنشطة لاحتواء ومجابهة فيروس كورونا. ويتطرق اللقاء الى مناقشة سبل تلافي تلك الأضرار المتوقعة جراء الاغلاق، وما يمكن ان تسهم به الغرفة في هذا الصدد، لتخفيف العبء عن هذا القطاع المهم والحيوي والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تنتج عن اغلاق بعض الأنشطة التجارية. وينتظر ان تبحث الغرفة مع اصحاب المشاريع جميع السبل التي يمكن ان تساعدهم بها، للخروج من هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.