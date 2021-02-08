الحساوي: إصدار أول عدد إلكتروني من «المصارف»

مال وأعمال

كشف الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ورئيس تحرير مجلة المصارف، الدكتور حمد الحساوي، عن اطلاق العدد رقم 146 من مجلة المصارف بحلتها الإلكترونية الجديدة المواكبة للعصر والتكنولوجيا الرقمية.

وقال الحساوي ان مجلة المصارف واكبت بحلتها الجديدة التطورات الرقمية لتصدر بنسخة الكترونية متميزة بنسبة 100 % إلى جانب النسخة الورقية، معززة بصفحات خاصة بها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول الى أكبر شريحة من الجمهور خصوصا أولئك المهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي.

وأشار الحساوي الى ان اصدار مجلة المصارف بالنسخة الالكترونية أتاح التوسع في طرح الموضوعات والتحليلات المصرفية والاقتصادية على أنواعها ، فضلاً عن المقابلات الحصرية مع نخبة من المصرفيين والاقتصاديين والمؤثرين في عالم المال والاعمال.

وأوضح أن العدد الـ 146 من مجلة «المصارف» والذي يصدر الكترونياً بالكامل سيكون على مستوى طموحات وتطلعات قرائها على أمل الاستفادة من محتواه الغني مشيداً بجهود القائمين على المجلة، ومعرباً عن تقديره لدور الهيئة الاستشارية الخاصة بها والتي تضم كلا من عامر التميمي، د.صادق أبل، د.سعادة الشامي، طارق الصالح وهبة عيتاني. كما شكر الحساوي مدير التحرير بالوكالة فجر القناعي مثنياً على جهودها المتميزة وبصمتها في تطوير محتوى مجلة المصارف بحلة عصرية متجددة مواكبة لتطورات العصر الرقمية .

واضاف الحساوي: تستكمل مجلة المصارف بحلتها العصرية الجديدة، مسيرة حافلة بالنجاح والتميز عمرها يناهز العشرين عاماً. وكما كانت مصدراً موثوقاً لأخبار البنوك وأنشطتها وفعاليتها والتحليلات الاقتصادية والمصرفية على أنواعها، ستبقى «المصارف» على النهج ذاته ، لكنها ستتوسع الكترونياً وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة @AlmasarefOnline للوصول الى مختلف شرائح المجتمع.

