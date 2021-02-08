«التجارة»: 14.4 مليون دينار دعم المواد التموينية والإنشائية في يناير

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إنفاق 14.4 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في شهر يناير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ، إن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية، إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغ 9.3 ملايين دينار، مبينة أنها أكثر المواد المدعومة كلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

وأضافت أن ما تم إنفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة في يناير الماضي قدر بحوالي 543 ألف دينار، أنفقت على 20 صنفاً من تلك المواد. وذكرت «التجارة» أن كلفة دعم المواد الإنشائية في الفترة ذاتها بلغت نحو 5.1 ملايين دينار.

أشارت إلى أن عدد المسجلين في كشوف إدارة التموين وفق آخر إحصائياتها بلغ مليونين و99 ألفا و932 مستفيدا، في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها الوزارة لهم 241432 بطاقة.

