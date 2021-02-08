«وسطاء العقار» نظَّم 8 دورات تدريبية في مكافحة غسل الأموال ومبادئ الوساطة

مال وأعمال

نظم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار أخيراً مجموعة من الدورات التدريبية التي تناولت «مكافحة غسل الاموال»، وبمبادئ الوساطة العقارية للمبتدئين»، حيث بلغ إجمالي عدد الدورات التي نظمها الاتحاد خلال الاشهر الثلاث الاخيرة نحو 8 دورات ضمت 240 مشاركاً، بواقع 30 مشاركاً في كل دورة على حدة.

وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة، أكد عضو اتحاد الوسطاء ورئيس اللجنة التدريبية بالاتحاد، مبارك المانع، أن المشاركين في هذه الدورات قد تعرفوا على أسس واشتراطات مكافحة غسل الأموال، وعلى مبادئ الوساطة العقارية، وهي اشتراطات جديدة حددتها وزارة التجارة والصناعة للحد من عمليات غسل الاموال والنصب العقاري بشكل عام. وأضاف أن المشاركين في الدورات التدريبية حصلوا على شهادات موقعة من اتحاد الوسطاء، ومعتمدة من وزارة التجارة والصناعة، الامر الذي يؤهلهم لمباشرة العمل في مجال الوساطة العقارية بشكل رسمي.

ودعا المانع وسطاء العقار المعتمدين كافة إلى المشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد بشكل دوري، وذلك للتعرف على أحدث الإجراءات والقرارات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة، وإلى متابعة الموقع الالكتروني لوسطاء العقار للتعرف على ما هو جديد في هذا المجال.

