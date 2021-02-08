180 مليون دينار مكاسب البورصة مع دخول المحافظ

مال وأعمال

قادت الصناديق والمحافظ البورصة الى اللون الاخضر في اولى جلسات الاسبوع ما ساهم في صعود القيمة السوقية للبورصة بقيمة 180 مليون دينار بنسبة 0.5 في المئة من 33.127 مليار دينار في جلسة الخميس، الى 33.307 مليار دينار في جلسة امس، وزادت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 124 مليون دينار من 24.395 مليار دينار الى 24.519 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.6 وبقيمة 56 مليون دينار من 8.732 مليارات دينار الى 8.788 مليارات دينار.

وقال محللون ان دخول المحافظ على سهم شركة الاولى للاستثمار كان عاملا قويا في صعود البورصة بتداول قوي استحوذ على 20% ليتم تداول 120.14 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 11.36 في المئة.

وقد شهد السوق نمواً في السيولة وارتفاع واضح في احجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة، ليرتفع السوق الأول بمعدل 0.5 في المئة وبنحو 31.6 نقطة من 6219.28 نقطة الى 6250.92 نقطة، كما صعد المؤشر العام ايضاً بنسبة 0.5 في المئة، وبنحو 30.7 نقطة من 5694.19 نقطة الى 5724.97 نقطة.

كما حقق مؤشر السوق الرئيسي نمواً بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 29.3 نقطة ليرتفع من 4660.32 نقطة الى 4689.65 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المئة وبنحو 46.7 نقطة ليرتفع من 4812.62 نقطة الى 4859.38 نقطة. وشهدت سيولة الجلسة نمواً بنسبة بلغت 2.4 في المئة لتصل الى 49.7 مليون دينار مقابل 48.6 مليون دينار في جلسة الخميس، كما ارتفعت احجام التداول بواقع 22.5 في المئة لتصل الى 446.8 مليون سهم مقابل 364.5 مليون سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 1.7 في المئة الى 11.5 الف صفقة.

وبلغت سيولة السوق الأول 23.3 مليون دينار وذلك بالتداول على 62.2 مليون سهم عبر 3.08 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 26.4 مليون دينار وذلك بالتداول على 384.6 مليون سهم عبر 8.4 آلاف صفقة.

وكانت مؤشرات البورصة قد شهدت صعوداً من بداية الجلسة، حيث صعد مؤشرها العام 0.35 في المئة، وارتفع السوق الأول 0.34 في المئة، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.35 في المئة و0.40 في المئة على الترتيب، وذلك خلال اول نصف ساعة من التداول، لتبلغ احجام التداولات نحو 104.2 ملايين سهم جاءت بتنفيذ 2200 صفقة حققت سيولة بقيمة 13.01 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 2.42 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات اخرى يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 2.96 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» انشط سيولة بالبورصة الكويتية بقيمة 8.38 ملايين دينار مُرتفعاً بنسبة 1.11 في المئة، فيما تصدر سهم «الأولى» نشاط الكميات بتداول 120.14 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 11.36 في المئة.

وجاء سهم «كفيك» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 14.39 في المئة، بينما تصدر سهم «الخليج للتأمين» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 11.93 في المئة.

