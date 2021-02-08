7 عناصر إيجابية تساعد السوق على تجاوز الوضع الاقتصادي

مال وأعمال

استبعد محللون تأثر سوق الكويت بالإجراءات الاحترازية الجديدة مؤكدين أن مستثمري الأسهم أصبحوا أكثر دراية بالهدف العام من تلك الإجراءات مؤكدين ان الإجراءات الاحترازية الجديدة تصب في صالح أسواق المال.

وقالوا ان الجائحة أثبتت أن أسواق المال بالمنطقة والعالم من أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة خلال فترات الاغلاق والاجراءات الاحترازي، لافتين الى ان متانة الاسواق تقاس بعدة عوامل منها السيولة حيث إن قيم التداولات كلما ارتفعت عزز ذلك من ارتفاع المؤشرات واثر بالايجاب على ارتفاع قيمة راس المال السوقي والذي يعبر عن ارتفاع قيم الشركات المقيدة.

واضافوا أن البورصة تعتبر الآن بمثابة البديل عن توقف وتقليل بعض الاعمال الاستثمارية حيث إن الكثير من الاشخاص والمستثمرين فى حال توقف بعض الاعمال نتيجة التأثر بالاجراءات الاحترازية لموجهة كورونا مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن فرصة بديلة للاستثمار خاصة مع تراجع عوائد العقار رغم استقرار قيمه السعرية واغلاقات المشاريع التجارية.

واشاروا الى ان تراجع البورصة خلال الاسبوع الماضي كانت عمليات جني الأرباح بمثابة عملية تصحيح لا أكثر للاتجاه الصاعد.

وتركز تداولات صناديق الاستثمار عادة في تعظيم فائدتها واختيار الفرص البديلة الاعلى من حيث المكسب.

واشار محللون الى ان هناك 7 عوامل ايجابية في السوق حاليا وهي:

1- السوق مؤهل لجذب السيولة المالية لدى الأفراد والعديد من المؤسسات

2- موافقة «المركزي» للبنوك على توزيع الارباح.

3- إجراءات احترازية لا تحدث تأثيرات مؤقتة على الأسواق حيث ارتفعت بعضها عالميا ومحليا إلى قمم تاريخية مع وجود «كورونا».

4- الأسواق كملاذ لاستمرار تحقيق أرباح رأسمالية في ظل تراجع الفائدة ومعدلات التضخم.

5- توقعات بالاداء الإيجابي خلال الأسبوع القادم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتراجع الدولار.

6- مستثمرو البورصة أصبحوا أكثر وعيا ودراية بطبيعة الفيروس عن ذى قبل من ناحية الأسواق ولذلك يؤكد أن سيناريو الهبوط والهلع البيعي مع انطلاق الموجة الأولى من الجائحة لن يحدث مرة أخرى.

7- المستثمرون عليهم مراقبة ومعرفة المستويات التي يجب عندها البيع وفي المقابل الشراء واقتناص الفرص والبعد عن المضاربات ومن ثم تكوين مراكز استثمارية في الاسهم القوية مالياً.

