91.5 مليون دينار أرباح «التجاري»

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق ارباح تشغيلية لعام 2020 بلغت 91.5 مليون دينار قبل خصم المخصصات (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 108.5 ملايين دينار لعام 2019). وتماشياً مع السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك بشأن اتخاذ المخصصات وتقديراً للظروف الاستثنائية الناتجة عن ازمة وباء كورونا المستجد «كوفيد -19»، فقد تم تخصيص وتحويل الأرباح التشغيلية بالكامل الى المخصصات. وقد ترتب على ذلك عدم تسجيل البنك ارباح صافية للمساهمين خلال عام 2020 هذا، وقد بلغ اجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 135.7 مليون دينار بينما بقيت نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى صفر%.

وقد اقترح مجلس ادارة البنك توزيع اسهم منحة بنسبة 3%، وسوف يكون هذا التوزيع من اسهم الخزينة. هذا، ويخضع توزيع اسهم الخزينة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للبنك التجاري، قال رئيس مجلس الادارة الشيخ احمد دعيج الصباح انه وفقاً للبنك الدولي، تراجعت معدلات النمو في الكويت منذ 2019، وتأثر الأداء في 2020 جراء صدمتين هما الجائحة وتراجع اسعار النفط. وبالاضافة الى الزيادة التي لا مفر منها في عجز المالية العامة بسبب تراجع عائدات النفط ووتيرة الانفاق المتزايدة للتخفيف من تداعيات ازمة كورونا، فضلاً عن ان التمويل اللازم لدعم صندوق الأجيال القادمة يزيد من حدة الضغط على الاحتياطيات الاضافية التي تدعم المالية العامة (في غياب قانون للدين).

وأكد الشيخ احمد الصباح حرص البنك الدائم على دعم جميع الاجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة ومن تلك الاجراءات تأجيل مدفوعات اقساط القروض الشخصية لمدة 6 أشهر دون احتساب اي فوائد اضافية او رسوم اخرى عن فترة التأجيل، مضيفاً في هذا الصدد ان الاجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات حيث تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 4 أشهر دون احتساب اي رسوم اضافية. وبهدف مؤازرة عملائه الذين تأثرت وتيرة اعمالهم سلباً نتيجة تفشي الجائحة، قام البنك بتحديد العملاء المتأثرين بالأزمة على اساس كل حالة على حدة وقدم لهم الدعم اللازم. كما انه واستجابة للمبادرة التي اطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم البنك التجاري في تأسيس صندوق بتمويل مجمع من البنوك الكويتية قيمته 10 ملايين دينار لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الشيخ احمد الصباح عن ان البنك قد وضع قائمة اولويات للتعامل مع جائحة كورونا كان في مقدمتها المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك، حيث قام البنك باتباع جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها عالمياً كما انه يتابع عن كثب كل تلك الاجراءات ولا يتهاون في التعامل وبشكل حازم مع اي مخالفة لتلك الاجراءات. وقد قام البنك باتباع العديد من اجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

