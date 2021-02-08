«الاتحاد»: استمرار الرحلات من وإلى الكويت

مال وأعمال

قالت شركة الاتحاد للطيران انه في اعقاب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الكويت، سيتم فرض قيود جديدة على السفر، وستطبق على رحلات الاتحاد للطيران المتجهة الى الكويت، اعتباراً من السابع من فبراير.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران ان الناقلة ستواصل رحلاتها المتجهة الى ومن الكويت حسب الجدول المقرر، ولكن سيقتصر الدخول الى الكويت على المواطنين الكويتيين والأقارب من الدرجة الأولى والعمال المنزليين المرافقين لكفيلهم الكويتي والدبلوماسيين والمسافرين في مهام دبلوماسية وموظفي الصحة من القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت الى ان رحلات الاتحاد للطيران القادمة من الكويت الى ابوظبي لم تتأثر بهذه التطورات.

ونوه الى ان الاتحاد تعمل بشكل وثيق مع المسافرين المتأثرين لاعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم ومساعدتهم في تعديلها.

كما نصح المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث الى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة، مشيرا الى انه سيتم توفير المزيد من المعلومات فور ورودها.

