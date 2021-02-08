الشارخ: إصدار سندات الدين يسهم بتحسين الوضع الاقتصادي

مال وأعمال

قال رئيس قطاع الاسواق والاستثمارات المصرفية في شركة «كامكو إنفست» الكويت عبدالله الشارخ لـCNBC عربية إن اصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي «كامكو إنفست» شهدت نمواً للعام الثاني على التوالي، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2020. وقد بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 140.3 مليار دولار خلال العام، على خلفية تزايد معدلات إصدار السندات، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة مقارنة بمستويات 2019. وذكر رئيس قطاع الاسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو انفيست» أن استقرار الاقتصاد الكويتي يؤدي إلى الإقبال على الاستثمار. ولفت إلى أهمية مشاركة الكويت في إصدار سندات الدين لتحسين وضعها الاقتصادي.