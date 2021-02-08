«برقان»: 5 فائزين بسحب حساب يومي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: عبدالعزيز كاظم موسى الصراف، عادل حسن عبدالرحمن حسين، وائل حسني محمد بيدس، فاتن فاروق نجم الدين النقيب، وايلاف فيصل محمد اني

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

