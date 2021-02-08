29.7 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي المتحد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مؤكداً أنه يواصل قيامه بكل التدابير اللازمة ورفع مخصصات انخفاض القيمة والمخصصات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد بصفة عامة وعلى القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 29.7 مليون دينار. عن عام 2020، مقابل 55.0 مليون دينار عن العام 2019 بتراجع بلغت نسبته 46%.

مازال البنك مستمرا بالتوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل لقطاعات الأعمال وللعملاء المتضررين من الجائحة من خلال تأجيل أقساط التمويل. بلغ رصيد إجمالي الموجودات 4.4 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 كما نمت محفظة التمويل لتصل إلى 3.1 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر من العام 2020 (2019: 3.0 مليارات دينار)، وكذلك ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 3.0 مليارات دينار. بنسبة ارتفاع قدرها 11.5% عن العام الماضي حيث بلغت آنذاك 2.7 مليار دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 443 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2020، في حين بلغت ربحية السهم 13.5 فلساً للعام 2020 مقارنة بربحية السهم للعام 2019 والتي بلغت 26.5 فلساً.

نظرًا للظروف غير المسبوقة خلال السنة المنتهية والتحديات التي صاحبتها والنتائج المالية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% تمثل عشرة أسهم مقابل كل مئة سهم محتفظ بها في التاريخ السجل. تخضع توزيعات الأسهم المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في مارس 2021.

أفاد الدكتور أنور المضف، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد: لقد أصبحت الجائحة حقيقة واقعة بحلول شهر مارس من العام 2020 ما كان له أثر سلبي على كل القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع المالي في مختلف دول العالم. وعلى الرغم مما سببته تلك الجائحة من ظروف استثنائية صعبة لم نشهدها من قبل فقد كانت خبرتنا العريضة في التعامل مع الأزمات المختلفة وإدارتها بنجاح بصفتنا أول بنك تأسس في الكويت منذ نحو 80 عاما بمثابة صمام أمان ساعدنا على التعامل مع تبعات هذه الأزمة، حيث استطعنا بفضل إطار عملنا المتكيف لإدارة المخاطر مع تطور الوباء وتفاني وتميز إدارتنا التنفيذية وموظفينا، تمكنا من الحفاظ على جودة الأصول ورفع المخصصات الاحترازية الإضافية للتأثيرات المستقبلية التي قد تحدث نتيجة لتفشي جائحة كورونا. وهي تعكس السياسة المتحفظة للبنك وكفاءة خطط إدارة المخاطر الحصيفة التي تتماشى مع توجيهات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد.

جهود حكومية

وأكد الدكتور المضف أن نجاحنا في إدارة تبعات الجائحة لم يكن ليتحقق لولا جهود حكومة الكويت وبنك الكويت المركزي وتفانيهم لحماية صحة المواطنين والمقيمين ومساعدة عملاء البنوك المتضررين. وكذلك لم نكن قادرين على احتواء هذه الأزمة دون دعم مساهمينا وثقة عملائنا وقدرات إدارتنا العليا وكل أعضاء فريق العمل في البنك وجهودهم المتفانية وخاصة العاملين في الصفوف الأمامية بالفروع لتلبية احتياجات العملاء الملحة خلال مراحل الأزمة المختلفة.

واستطرد الدكتور المضف: نحن مستمرون في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتي مازالت تؤثر سلبا على معدلات النمو بالأسواق وتضعف قوى العرض والطلب والتدفقات المالية وأسواق المال والأعمال وأسعار النفط العالمية. وسيظل هدفنا الأول هو تحقيق الموائمة بين الالتزام بالاشتراطات الصحية ودفع عجلة التنمية من جهة وتحمل دورنا في تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وخدمتهم وتحقيق النمو من جهة أخرى. وكذلك ومن خلال موقعنا كمؤسسة مصرفية رائدة، فنحن نحرص علي القيام بدورنا المجتمعي لدعم الشرائح المتأثرة بالجائحة.

نموذج أعمال مرن

ومن جهتها أفادت الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: على الرغم من هذه الظروف الاستثنائية، استطاع البنك الأهلي المتحد أن يواصل تحقيق النجاح بالاعتماد على نموذج أعمال مرن واستراتيجية عمل واضحة لتحقيق نمو مستدام، وهو ما يتضح من خلال نيله لباقة من الجوائز ومن بينها: جائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت للعام 2020 على مستوى الكويت ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات للعام الرابع على التوالي وهو ما يدعم توجهات البنك نحو التقنية الرقمية. ومع إدراك البنك المستمر لأهمية أمن المعلومات وفرض نظم وقائية متقدمة لحماية معلومات العملاء وأنظمة البنك فقد حصد البنك جائزة « أفضل بنك في حماية أمن المعلومات وإدارة عمليات الاحتيال في الكويت لعام 2020 « تقديرا للجهود المبذولة في هذا المجال، حيث تم منح الجائزتين من مجلة جلوبل فاينانس العالمية.

أعلى كفاءة

وأكدت الحميضي: مازال هدفنا الأول هو الحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا، مع تلبية احتياجات عملائنا ومن هذا المنطلق مازلنا نواصل تنفيذ خطتنا لاستمرار الأعمال والخدمات بالكفاءة اللازمة واعتمدنا على منصاتنا الرقمية المتميزة والتي أثبتت جاهزيتها وكفاءتها في تقديم خدمات آمنة وملائمة أتاحت للعملاء مواصلة إنجاز معاملاتهم المصرفية، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم والمجتمع الكويتي ككل.

وأضافت الحميضي: نحن مستمرون في تقديم خدماتنا المصرفية على مدار الساعة، ونحرص كل الحرص على استقبال عملائنا من خلال فروع البنك مع تطبيق أفضل الإجراءات الصحية والوقائية السليمة لكل من عملاء البنك وموظفيه ومع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بدأنا نشهد تحسناً في حجم الأعمال.

وأكدت الحميضي: نحن متفائلون بالتطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدها العالم لكبح إنتشار وعلاج أثار جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال التوصل إلى لقاحات وقائية ونظم علاجية حديثة، ونأمل أن يشهد العام 2021 انفراجا تدريجيا في هذه الأزمة بما ينعكس على زيادة ثقة المستهلكين ودعم الإنفاق مع الحفاظ على سلامة وصحة المجتمعين المحلي والدولي.

واختتمت الحميضي بتقديم الشكر والامتنان لإدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد على ما أبدوه من تعاون وإخلاص لمواجهة التحديات التى سببتها تلك الجائحة، وأكدت جاهزية البنك ومتانة وضعه المالي بما سيمكنه دائما من التعامل مع مرحلة ما بعد كورونا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها لاحقا.

