«بوبيان»: فحص طبي شامل للموظفين

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تقديم فحص طبي شامل لموظفيه من مجموعة بنك بوبيان وذلك بالتعاون مع مستشفى الكويت انطلاقاً من اهتمام البنك بكوادره البشرية وحرصاً منه على سلامتهم ومساعدتهم على إدراك أهمية إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة وفوائدها على المدى البعيد.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد «يمكن لجميع موظفي مجموعة بنك بوبيان وعائلاتهم الاستفادة من هذا العرض الذي يتحمل البنك جزء كبير من كلفته المالية بينما يقوم الموظف بسداد مبلغ رمزي مقابل إجراء هذه الفحوصات المهمة».

واضاف الحماد انه سيتم تخصيص فريق طبي من المتخصصين من مستشفى الكويت التي تعتبر واحدة من المؤسسات الصحية الرائدة على مستوى الكويت والتي تتمتع بسمعة طيبة في مجالها.

وتشتمل الفحوصات على تخطيط قلب وقياس معدل السكر التراكمي والتشخيص المبكر للسكر وقياس كتلة الجسم بجانب قياس الكوليسترول والدهون الثلاثية وتحليل وظائف الكلي والكبد وغيرها من الفحوصات الخاصة للموظفين والموظفات كلاً على حده والتي تضمن بالنهاية للجميع حياة صحية سليمة.

وأشار ان هذا العرض لاقى اقبالاً كبيراً من موظفي البنك وعائلاتهم وهو استمراراً للعروض المميزة التى يقدمها البنك لموظفيه خاصة في ظل استمرار تطورات جائحة «كوفيد -19».

وأكد الحماد أن إدارة البنك تعي ضرورة وأهمية تثقيف مواردها البشرية بكافة الامور والموضوعات التى تهم صحتهم الجسدية والنفسية وبما ينعكس إيجابياً على أداء مهامهم الوظيفية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في مستشفى الكويت أليكساندر جنكلسكي «إنطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية نحن على أتم استعداد لدعم كل موظفي بنك بوبيان للتقديم الفحص الشامل، يأتي هذا التعاون والتنسيق مع بنك بوبيان لنشر التوعية على أهمية وسلامة وصحة الموظف».

وأضاف جنكلسكي «إن الجهود المبذولة في حسن تنظيم وسير إجراء الفحص الشامل للموظفين بنك بوبيان من أهم الأساسيات التي سنقدمها».

