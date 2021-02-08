«العيد» تبدأ إعادة الهيكلة للتحول الرقمي

مال وأعمال

أعلنت شركة «العيد للأغذية»، إعادة هيكلة عملياتها وتحولها الرقمي، عبر توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة «كليك فينشرز» الكويتية المتخصصة في تصميم العلامات التجارية، التكنولوجيا والتسويق الرقمي والتقليدي، التي ستعمل بدورها على تعزيز المتانة التشغيلية للشركة، من خلال اعدادها خطة متكاملة للتواصل والتسويق الرقمي للشركة وعلاماتها تقترن باعادة رسم صورة العلامة التجارية ورؤيتها ومبادئها بما يتماشى مع متطلبات التغيرات التي يفرضها العالم الرقمي من جهة، وما ينعكس ايجابياً على زيادة حصتها السوقية في الكويت وتوسعها في أسواق جديدة من جهة أخرى. قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية، محمد المطيري ان شركة العيد للأغذية بدأت عملية التخطيط لإعادة الهيكلة منذ ثلاث سنوات وذلك تمهيداً لدعم نموها على المدى الطويل عبر طرح منتجات جديدة والاستحواذ على وكالات تجارية إقليمية وعالمية. لافتاً الى أهم العناصر التي تتطلبها استراتيجيتها والمتمثلة في التأسيس لقاعدة قوية من الخدمات العصرية في مجال التسويق وخصوصاً الإلكتروني، معرباً عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة «كليك فانتشورز» ومؤكداً ثقته بخبرتها وقدرتها على تنفيذ بنود استراتيجية النهضة الرقمية المستقبلية لشركة العيد للأغذية. وأردف المطيري يتمتع فريق شركة «كليك فينشرز» بخبرة عريقة في قطاع التسويق في الأسواق المحلية والإقليمية، وأهمها في قطاع التسويق الرقمي والتجاري الإلكتروني وهو ما دفعنا لاختيارها لتكون شريكاً أساسياً في تحقيق رؤيتنا للتحول الرقمي ودعم إعادة الهيكلة لشركتنا عبر خدماتها الشاملة التي تساهم في الوصول للأهداف التجارية التي وضعتها الشركة وتعزيز خططها التوسعية.

واشار المطيري الى حرص الشركة على استثمار امكاناتها الرقمية ضمن نهج جديد يرتكز الى تعزيز تواجدها عبر منصات التجارة الإلكترونية وزيادة الشفافية في تواصلها المباشر مع المستثمرين والشركاء والقطاع الاقتصادي المحلي عبر إعادة تصميم صفحتها الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين، بغية الامتثال بالكامل لمتطلبات هيئات الأسواق المحلية.

واختتم المطيري بالتأكيد على توجه شركة «العيد للأغذية» نحو تنفيذ استراتيجيتها الجديدة التي تعتمد على نموذج التكامل العمودي، الذي يوفّر لها المرونة في تقديم حلول متكاملة للقطاع الغذائي عبر شبكة لوجستية وإلكترونية متطوّرة تدعمها شبكة توزيع نامية منتشرة في جميع نقاط البيع والتوزيع بالإضافة إلى الشركات المتخصصة.

