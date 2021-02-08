25.1 مليار دولار مبيعات الألعاب الإلكترونية

مال وأعمال

تسبب وباء كورونا بانتعاش في عدد من القطاعات والأسواق على الرغم من الركود الاقتصادي العام الذي تسبب به.

حيث استفادت بعض القطاعات من الاغلاق الذي ألزم الناس بيوتهم ومنعهم من الخروج، ومن بين الذين استفادوا من اغلاقات كورونا أسواق ألعاب الأطفال التي أظهرت أحدث البيانات ارتفاع مبيعاتها بسبب الوباء. وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه «العربية نت» فقد بلغت مبيعات ألعاب الأطفال العام الماضي 25.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 % عن عام 2019. وكانت هذه الزيادة بنسبة 16 % أو 3.5 مليارات دولار، وتسببت بارتفاع في أسعار الألعاب أيضا بنسبة 16 %.

