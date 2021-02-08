لاغارد: «اليورو» ستخرج من أزمة «كورونا» بحلول الصيف

مال وأعمال

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن ثقتها في قدرة منطقة اليورو الخروج من أزمة فيروس كورونا بشكل أقوى مع مستقبل رقمي وصديق للبيئة بشكل أكبر ابتداء من فصل الصيف. وحثت الحكومات على تسريع العمل على خطط الانفاق الخاصة بها، حتى تتمكن المفوضية الأوروبية من البدء في اصدار الديون المشتركة. ووصفت لاغارد برنامج شراء السندات الطارئ البالغ 1.850 تريليون يورو من البنك المركزي الأوروبي بأنه مناسب من حيث الحجم ومعقول المدة.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من عدم تكرار أخطاء الماضي بقطع التحفيز المالي والنقدي دفعة واحدة. وبدلا من ذلك، يجب على السلطات تقديم دعم مرن يتم تخفيضه تدريجيا.

