«شجرة الأموال».. جمعت 50 مليار دولار في عام!

مال وأعمال

في كوريا الجنوبية، أطلق مستثمرو التجزئة على كاثي وود لقب «شجرة الأموال»، بعد أن جمعت شركة ادارة الأصول التي تديرها، أرك لادارة الاستثمار Ark Investment Management، استثمارات ضخمة.

تجاوزت أصول صناديق المؤشرات المتداول ETF، التي تديرها شركة Ark نحو 50 مليار دولار هذا الأسبوع، بزيادة من 3.6 مليارات دولار فقط في هذا الوقت من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، واطلعت عليها «العربية.نت».

في عام 2021 وحده، قام المستثمرون بضخ ما يقرب من 11 مليار دولار في عائلة صناديق وود.

في كوريا الجنوبية، يتزاحم المتداولون الأفراد لشراء وثائق صناديق المؤشرات النمطية، وأصبحت كاثي وود أحد المشاهير، حيث يتم الاشارة اليها في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تترجم تقريبا باسم «شجرة المال».

نما صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) الخاصة بها بنسبة 19% بالفعل هذا العام، بالاضافة الى زيادة 149% في عام 2020..

