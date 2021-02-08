بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على الشركات التي ربحت من الجائحة

مال وأعمال

قالت صحيفة صنداي تايمز نقلا عن رسائل بريد الكتروني مسربة ان بريطانيا تعتزم فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة كوفيد- 19.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة استدعت شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الالكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على «الأرباح الاستثنائية».

وأفادت الصحيفة في تقريرها أن من المستبعد أن يكشف وزير المالية ريشي سوناك عن هذه الضرائب عند اعلان الميزانية المقرر في الثالث من مارس والذي سيركز على تمديد برنامج كوفيد- 19 للتسريح المؤقت ودعم الشركات.

ويواجه سوناك ضغوطا داخل حزبه، حزب المحافظين، لاثبات أن الانفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية السنة المالية في أبريل مستوى قياسيا مرتفعا عند 271 مليار جنيه استرليني (370 مليار دولار).

