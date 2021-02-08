10 أكبر شركات عالمية في نقل النفط

مال وأعمال

ناقلات النفط هي سفن ضخمة مخصصة لنقل المنتجات البترولية من مكان الى آخر، وقد زادت سعة أسطول ناقلات النفط العالمي بأكثر من 77% من عام 1980 الى 2020.

ورغم الاتجاه المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة، الا أن السوق العالمي لا يزال يعتمد بشدة على النفط، ففي عام 2020، بلغ حجم حمولة أسطول ناقلات النفط العالمي نحو 601 مليون طن.

ويتم تصنيف أكبر الشركات العاملة في مجال نقل النفط حسب حجم أسطولها، واجمالي ايراداتها وأصولها وعدد موظفيها، وذلك وفقا لأحدث بياناتها المالية.

1- ميتسوي أو أس كي لاينز

يقع مقرها في اليابان، وتدير أسطولا ضخما من السفن مكونا من أكثر من 930 ناقلة بسعة تبلغ 66 مليون طن. وتنقل الشركة عبر أسطولها العديد من المنتجات بما في ذلك الفحم وخام الحديد والأسمنت والمنتجات الكيماوية والوقود، والغاز النفطي المسال، وقد سجلت ايرادات بلغت 10.6 مليارات دولار في 2020، وبلغت قيمتها السوقية 2.1 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة أصولها 19.4 مليار دولار، ويعمل بها نحو 9 آلاف موظف.

2- تيكاي

يقع مقرها في كندا، وقد سجلت ايرادات بلغت ملياري دولار في 2020، فيما بلغت قيمتها السوقية 269 مليون دولار، وتمتلك أصولا تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، ويعمل بها نحو 6.8 ألف موظف.

3- يوروناف

سجلت «يوروناف» التي يقع مقرها في بلجيكا ايرادات بلغت 1.4 مليار دولار في 2020، وبلغت قيمتها السوقية 1.6 مليار دولار، وتبلغ قيمة أصولها 3.7 مليارات دولار، ويعمل بها 3.1 آلاف موظف، وتعمل هذه الشركة في مجال تخزين النفط الخام، ونقله عبر أسطول ضخم من الناقلات، وقد جاءت في المركز الثالث في القائمة.

4- سكوربيو تانكرز

يقع مقرها في موناكو وتمتلك أسطولا ضخما من ناقلات النفط مكونا من 128 ناقلة وقد سجلت الشركة ايرادات بلغت 958.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية 700 مليون دولار، في حين تصل قيمة أصولها الى 5.2 مليارات دولار.

5- فرونت لاين

يقع مقرها في هاميلتون في جزر برمودا من كبرى شركات شحن نقل النفط الخام والمنتجات البترولية عبر البحر، وتمتلك الشركة أسطولا مكونا من 72 ناقلة نفط ، وسجلت الشركة ايرادات بلغت 957.3 مليون دولار في 2020، وبلغت قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار، وتبلغ قيمة أصولها 3.1 مليارات دولار، ويعمل بها 70 موظفا.

6- دي اتش تي

يقع مقرها في هاميلتون بجزر برمودا، أسطولا ضخما من ناقلات النفط، يتكون من أنواع عديدة من الناقلات بما في ذلك ناقلات «VLCC» الضخمة، التي تمتلك الشركة منها 27 ناقلة نفط، والتي نقلت حمولة بلغت سعتها 8.4 ملايين طن خلال الربع الأول من 2020.

وقد سجلت الشركة ايرادات بلغت 535 مليون دولار في 2020، وبلغت قيمتها السوقية 941.1 مليون دولار، وبلغت قيمة أصولها 1.7 مليار دولار.

7- تساكوس

يقع مقرها في مدينة أثينا وتمتلك أسطولا ضخما مكونا من 64 ناقلة نفط ومنتجات بترولية، وقد سجلت الشركة ايرادات بلغت 512.5 مليون دولار في 2020، وتبلغ قيمتها السوقية 167.1 مليون دولار، وتمتلك أصولا تبلغ قيمتها 3.2 مليارات دولار، ويعمل بها 3.5 آلاف موظف.

8- نافيوس ماريتايم

يقع مقرها في اليونان وهي متخصصة في نقل البضائع السائبة، وتمتلك وتدير مجموعة كبيرة من ناقلات النفط الخام والمنتجات البترولية. وقد سجلت الشركة ايرادات بلغت 484.8 مليون دولار في 2020، وبلغت قيمتها السوقية 57.2 مليون دولار، فيما بلغت قيمة أصولها 2.1 مليار دولار، ويعمل بها 250 موظفا.

9- اس اف ال

يقع مقرها في هاميلتون بجزر برمودا وتمتلك أسطولا مكونا من 84 سفينة، وقد سجلت ايرادات بلغت 458.8 مليون دولار في 2020، وبلغت قيمتها السوقية 810.1 ملايين دولار، وتمتلك أصولا تبلغ قيمتها 3.7 مليارات دولار، ويعمل بها 50 موظفا، وتتنوع مصادر ايرادات الشركة بين نقل النفط، وتأجير الأصول وشرائها وبيعها.

10- انترناشيونال سي ويز

يقع مقرها في الولايات المتحدة الأميركية وتقدم الشركة خدمات نقل النفط والمنتجات البترولية، وتمتلك أسطولا مكونا من 36 سفينة. وقد سجلت الشركة ايرادات بلغت 366.2 مليون دولار في 2020، وتبلغ قيمتها السوقية 491.4 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة أصولها 1.7 مليار دولار، ويعمل بها 1.6 ألف موظف.

