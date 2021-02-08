السعيد: الانتهاء من تنفيذ 689 مشروعاً تنموياً

اقتصاد مصر

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إنه تم الانتهاء من تنفيذ 689 مشروعاً بقطاع الإسكان بكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، في كافة محافظات الجمهورية، منها 310 مشروعات خلال العام المالي(2019/2020)، بتكلفة 24.3 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد في بيان أن نصيب الصعيد والمحافظات الحدودية بلغ نحو 31 في المئة من جملة المشروعات المُنفذة، بكلفة كلية 21.8 مليار جنيه.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة التخطيط لحصاد مرحلة البناء، في قطاع الإسكان خلال الفترة (2018/2019 -2019/2020).

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 158 مشروعاً في محافظات الصعيد، بكلفة كلية 16.8 مليار جنيه، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 58 مشروعاً في المحافظات الحدودية بكلفة 5 مليارات جنيه.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات المُنتهية خلال العامين الماضيين، ومنها محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ومحطة مياه الباجور بمحافظة المنوفية، ومحور هضبة أسيوط الغربية بطول 22.6 كم، ومحطة تحلية مياه الضبعة وشبكاتها بمحافظة مطروح، ومشروع الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2 بمحافظة القاهرة، ومحطة مياه أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، ومحطة معالجة الغردقة بالبحر الأحمر، وتوسعات صرف صحي الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية خلال العامين الماضيين، أوضح التقرير أن القاهرة تصدرت باقي المحافظات من حيث كلفة المشروعات، بقيمة 14.8 مليار جنيه، بنحو 104 مشروعات، تلتها الجيزة بقيمة 10.7 مليارات جنيه، بعدد 44 مشروعاً، ثم محافظة أسيوط، بقيمة 6.2 مليارات جنيه، بعدد 26 مشروعاً، والقليوبية بقيمة 5.8 مليارات جنيه، بعدد 48 مشروعاً، والشرقية 5.4 مليارات جنيه، بنحو 37 مشروعاً، والمنوفية بقيمة 2.9 مليار جنيه، بعدد 49 مشروعاً، وقنا 2.5 مليار جنيه، بعدد 22 مشروعاً، ومطروح بقيمة 2.3 مليار جنيه، بعدد 4 مشروعات.

وفيما يتعلق بالأثر التنموي للمشروعات المنفذة بالكامل في قطاع الإسكان، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء 423.6 ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين، منها 172.8ألف وحدة إسكان اجتماعي، علاوة على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية والغير الآمنة، و إنشاء 144.6ألف وحدة سكنية في المناطق غير الآمنة وغير المخططة.

وأضاف التقرير أن طاقة مشروعات مياه الشرب بلغت 1.44 مليون م3/ يوم، بطول شبكات 830.2 كم، استفاد منها 8.1 ملايين مواطن، وطاقة مشروعات الصرف الصحي نحو 970 ألف م3/يوم، بطول شبكات 983.7 كم، استفاد منها 9.7 مليون مواطن، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 179 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 1.4 ألف كم.

كما بلغت الطاقة الإجمالية لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية المُطورة التي تصب في نهر النيل نحو 1.88مليون م3/ يوم، استفاد منها 18.8 مليون مواطن في 7 محافظات (أسيوط، أسوان، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، الأقصر)، و256 ألف م3/ يوم لمشروعات تحلية المياه في محافظات (شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر).

