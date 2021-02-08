إبراهيم العربي رئيساً لمجلس التعاون الاقتصادي المصري - الكويتي

اقتصاد مصر

قررت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع،إعادة تشكيل مجلس التعاون الاقتصادي المصري - الكويتي برئاسة م.إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ولمدة 3 سنوات.

وتضمن التشكيل الجديد عضوية كل من م.محمد عبد المنعم بشركة أتلانتيك اندستريز ليمتد، وم.طارق توفيق بشركة القاهرة لمجازر الدواجن، ومحمد حلاوة بشركة جرين لاند جروب للصناعات الغذائية، وم.أحمد السويدي شركة السويدي الكتريك، وعرفات ماجد بشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية،كما تضمن عضوية م.محمد السيد بشركة كابسي للدهانات،وم محمد الخشن شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، وعواطف عبد الرحيم بشركة الهبة للاستثمار الزراعي، ود.أحمد كيلاني بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية» ايبيكو» ود.رياض أرمانيوس شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية،وعبده عبد الحميد بشركة شولح للأثاث.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات ،من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المصرية «الوقائع المصرية»، وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

