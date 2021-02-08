طرح أذون جديدة بـ 23 مليار جنيه

اقتصاد مصر

طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة وسندات بقيمة 23 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية، بهدف تمويل وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه، لأجل 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 273 يوماً ، كما طرح البنك المركزي المصري سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات. وتستدين الحكومة في مصر من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وكانت مصر تسلمت أخيراً 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

