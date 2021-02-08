توقعات بارتفاع نسب إشغال الفنادق إلى 63 %

اقتصاد مصر

تشير توقعات «كوليرز إنترناشيونال»، بارتفاع نسب إشغال فنادق مصر خلال 2021 لتتراوح بين 43% إلى 63%.

وأظهر التقرير الصادر عن «كوليرز إنترناشيونال» حول الأداء المتوقع لقطاع الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وضع تأثير وباء «كوفيد -19» المحتمل على أداء القطاع في الاعتبار، احتمال ارتفاع نسب إشغال فنادق القاهرة إلى 43% خلال العام الحالي.

بينما توقع التقرير ارتفاع نسب الاشغال في البحر الأحمر خلال 2021 لتصل إلى 43% في شرم الشيخ و 46% في الغردقة.

وبحسب التقرير من المتوقع أن تصل نسب إشغال فنادق الإسكندرية إلى 63% خلال العام الحالي، على أن يبلغ العائد لكل غرفة متاحة 39%.

ووفقاً للتقرير تسود حالة من عدم اليقين في السوق فيما يتعلق بالأداء المتوقع لقطاع الفنادق حيث تشير التوقعات إلى احتمال بدء مرحلة تعافي السوق خلال الربع الرابع من 2020 واستمرارها خلال 2021.

وكان قطاع السياحة والسفر هو الأكثر تضرراً من انتشار فيروس «كوفيد-19» في ظل مواصلة الحكومات اتخاذ التدابير الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس وعلى غرارها يتخذ ملاك الفنادق أيضاً التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة الناجمة عن التوقف الكامل لقطاع السياحة والسفر.

