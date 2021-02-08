الكويت: جنباً إلى جنب مع السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

أول النهار

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها امس الاحد عن ادانة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات استمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة مفخخة من قبل الميليشيات الحوثية.

وأوضحت الوزارة ان استمرار هذه الجرائم النكراء يعد امعانا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وانتهاكا صريحا وصارخا للقانون الدولي والانساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركا سريعا من المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام الى جانب الأشقاء في المملكة ‏العربية السعودية وتأييدها جميع الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.

من جانب آخر ‏أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بما تضمنه خطاب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة جو بايدن من تأكيد ‏على مواصلة التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

كما رحبت (الخارجية) في بيان لها بتأكيد الولايات المتحدة على دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية بما فيها جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث ورحبت أيضا بتعيين تيم ليندركنغ مبعوثا للولايات المتحدة الأميركية لليمن، مشيدة بما يتمتع من خبرة ودراية كبيرتين في شؤون المنطقة واليمن.

ونوهت بالجهود الكبيرة والمتواصلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل الوصول الى الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المعتمدة (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216).

وأكدت في ختام بيانها على موقف الكويت الثابت والداعم لايجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المشار اليها وتأكيدها المستمر لضرورة الاسراع في التوصل الى الحل السياسي المنشود لاعادة عناصر الأمن والأمان لربوع اليمن

الشقيق.

