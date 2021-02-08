انتفاضة «لقاحية»

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فيما دشن وزير الصحة د. باسل الصباح امس، مركزي المسايل والنسيم الصحيين ضمن التوسع في حملة التطعيم ضد كوفيد -19، اعلن عن تدشين حملة لتطعيم السجناء نهاية الأسبوع الحالي. واشار الى اطلاق حملة تطعيمات في المستشفى العسكري للصفوف الأمامية ومنتسبي وعائلات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاطفاء، الى جانب انطلاق حملة في مستشفى شركة نفط الكويت لتطعيم العاملين في القطاعات النفطية.

وقال الصباح في تصريح صحافي من المتوقع الانتهاء من عملية التطعيم في حال توافرت اللقاحات خلال شهر سبتمبر المقبل لجميع المسجلين على منصة التسجيل، مبينا ان الطاقة الاستيعابية للتطعيم في حدود 250 ألفاً الى 300 ألف شخص شهريا شريطة توافر اللقاحات.

وأعرب عن تفاؤله، بوصول دفعات كبيرة من اللقاحات خلال شهر من الآن، موضحا ان توريد لقاح فايزر يتم بشكل اسبوعي، بينما يتم توريد لقاح أوكسفورد استرازينيكا بكميات كبيرة على فترات متباعدة.

ولفت الى انه بالرغم من ان الطاقة الاستيعابية اليومية لمركز تطعيم ارض المعارض تصل الى 10 آلاف شخص يوميا، وبافتتاح المستوصفات ستصل الى 20 ألفاً يوميا، الا ان عدم توافر اللقاحات بهذه الكمية لا يمكن الوزارة من الوصول الى الحد الأقصى في اليوم الواحد.

الى ذلك، لفت وزير الصحة الى تدشين وحدات متنقلة للتطعيم المنزلي بشكل محدود في الوقت الحالي والتوسع فيها تدريجيا، داعيا المواطنين والطواقم الطبية الى ضرورة الالتزام بالمواعيد وعدم التواجد في اماكن التطعيم قبل المواعيد المحددة منعا للزحام.