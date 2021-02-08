حالتا وفاة و 962 إصابة بـ «كورونا»

الأولى

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170998 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 966 حالة.

وقالت إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 83 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8494 حالة.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 9409 مسحات، ليبلغ مجموع الفحوصات 1599441 فحصا، لافتة الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 10.2 في المئة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 445 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 161538 حالة.