«قرارات الإغلاق» رهن «الاستثناء»

الأولى

على وقع جائحة كورونا تداعى عدد من النواب وفي مقدمتهم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للضغط والتأثير في سياسات الحكومة من اجل ايجاد تشريعات تحد من الاضرار التي سببتها الجائحة حيث اكد الغانم ان رسالة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المتضررين من القرارات الأخيرة المتعلقة بالاجراءات الاحترازية وصلت الى اعلى المستويات، مشيراً الى وجود توجيه لايجاد حلول لرفع المعاناة عنهم.

وقال الغانم انه تلقى وعداً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم اغلاق المساجد، ولا سيما في ظل التزام المصلين بالاشتراطات الصحية، وحرص الأئمة على تطبيقها. وخاطب الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس اصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة المتضررة من بعض قرارات الاغلاق قائلا «تم ايصال رسالتكم، وصوتكم وصل الى اعلى المستويات، وان شاء الله صدرت توجيهات لايجاد الحلول المناسبة التي ترفع المعاناة وتحد وتقلل من بعض المآسي الناتجة عن تطبيق هذه القرارات». وأوضح الغانم: «اننا وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المتضررة لسنا ضد الاحترازات الصحية، انما يجب ان تكون هذه الاحترازات مكملة ومتناغمة ومتناسقة مع قرارات اخرى ترفع المعاناة».

وأضاف الغانم « نتفهم الاحترازات الصحية واجراءاتها ولكن لا يجوز اغلاق الانشطة وترك اصحابها حتى يعلنوا افلاسهم او تصدر عليهم احكام قضائية، فاذا ارادت الحكومة اغلاق الأنشطة فعليها تعويضهم او تركهم يترزقون الله».. وقال: «سكِّر بس عوِّض.. او خلوهم يترزقون الله».

وأشار الغانم الى انه التقى سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي كان ايجابياً ومتعاوناً ومتفهما، ويعمل على التوفيق بين تطبيق الاحترازات الصحية ورفع المعاناة عن اصحاب الأعمال والأنشطة الصغيرة.

وبين الغانم «يجب ان تعرف الحكومة والجميع انه اذا كانت هناك مخالفات من بعض المحال فيجب الا تعمم على الجميع، فالمطلوب تشديد العقوبة على المخالف وعدم ظلم الملتزم التزاماً كاملاً».. «لا تطبقوا.. الخير يخص والشر يعم».

وقال الغانم «ما آمله من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة الذين سيستمعون الى معاناة رواد الأعمال الصغيرة هو سرعة اتخاذ الاجراءات التي تنقذهم من التعرض للافلاس او للأحكام القضائية الناتجة عن اسباب لا ذنب ولا علاقة لهم فيها».

وأشار الغانم الى انه تحدث مع سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ما اثير عن اغلاق المساجد، وأبلغ سموه ان هذا القرار سيكون قراراً خطأ، خاصة ان كل الاحترازات الصحية متخذة بالمساجد، فالأئمة يلزمون المصلين بارتداء الكمام ووضع السجادة والتباعد كبير في كل المساجد.

وذكر الغانم «ما الداعي من اغلاق المساجد وهي مصدر الأمان ومأوى الأفئدة في هذا الأمر، وسمو رئيس الوزراء وعد انه لن يكون هناك اغلاق للمساجد ان شاء الله». وبشأن ايقاف النشاط الرياضي قال الغانم «صحيح ان هناك بعض المخالفات التي يجب ان تتوقف مثل حضور الجماهير لبعض المباريات، لكن عندما تحدث مخالفات يجب ان تكون هناك اشتراطات او عقوبات او اجراءات تجاه من خالف، ولا يكون الحل بايقاف النشاط الرياضي».

ولفت الغانم الى ان الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية وجميع المنظمات العالمية تدعو الى استمرار النشاط الرياضي، مبيناً» عندما يتم وقف النشاط فأين يذهب ابناؤنا اللاعبون، يجلسون في البيوت والدواوين ويكون هناك تجمع واختلاط اكبر وأكثر من ذهابه الى النادي وخروج طاقته في التمرين، وهذا ليس كلامي بل توصيات الجهات الدولية المختصة».

وجدد الغانم تأكيده على تقديره واحترامه للصحة الوقائية وللعاملين في وزارة الصحة والصفوف الأمامية على ما يبذلونه من جهود كبيرة وهي محل تقدير واحترام.