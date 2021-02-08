عبدالفتاح العلي قائداً ميدانياً لـ«الاشتراطات»: مخالفة غير الملتزمين بلبس الكمام

الأولى

مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد ساعات العمل لكل الأنشطة في المجمعات التجارية من الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء كشف رئيس اللجنة الميدانية الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي انه في حال اكتشاف اقامة عرس او حفل او اي مناسبة سواء في الجواخير او المزارع او قاعات الفنادق او حتى في المنازل فسيقوم عضو لجنة الاشتراطات الصحية بتسجيل حالة في المخفر.

وقال العلي بعد اجتماع لجنة متابعة الاشتراطات الصحية: وفي حال تعرض المفتش لأي مشكلة فعليه الاتصال بي شخصيا لأحضر.. وانا مستعد لأتحمل الصدمات عن اي مفتش من اجل ان نخطو خطوة قوية وسريعة للأمام ومن اجل انجاز المهام الموكلة الينا.

وأضاف: سيتم توجيه خطاب لوزارة الأوقاف حول عدم التزام بعض ائمة المساجد بالوقت المحدد للخطبة، كما ان بعض المصلين غير ملتزمين باحضار السجادة او لبس الكمام.

وشدد على ضرورة العمل على وقف انتشار الفيروس من خلال الحكمة في العمل والتنبيه على اصحاب المحال بأهمية التقيد بالاشتراطات الصحية، مشيرا الى ان مخالفة عدم لبس الكمام من قبل المواطنين والمقيمين باعتبارهم ناقلين للأمراض موجودة ضمن انظمة الهيئة العامة للغذاء.

وقال: ان عدم لبس الكمام هو رأس البلاء، ولذلك علينا الاستفادة من القرارات والأنظمة الموجودة في بعض الجهات سواء في وزارات الصحة او التجارة او هيئة الغذاء لتطبيق العقوبات على المخالفين، خصوصا ان عقوبات هيئة الغذاء صارمة.