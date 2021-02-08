«دواوين الكويت»: نرفض القرارات غير المدروسة.. وضد قطع الأرزاق

الأولى

أعرب تجمّع دواوين الكويت عن رفضه القرارات «غير المدروسة» المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

وقال بيان صادر عن التجمع باسم فهد المعجل: «بسبب جائحة كورونا مازلنا نعيش ظرفاً استثنائياً دقيقاً يتطلب أعلى درجات الوعي والالتزام الوطني، وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة أن تسيطر على هذا الوباء، فان هناك بعض القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء وبتوصية من السلطات الصحية نعتقد أنها غير مدروسة لانها تؤثر سلبا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للعديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل أنواعها».

واضاف البيان: «نحن لسنا ضد الإغلاق ولكن ضد قطع الأرزاق». وزاد: «في المقابل نرى قدوم العديد إلى أرض الكويت من الخارج دون التقيد بالاشتراطات الصحية من قبل البعض، في الوقت الذي يتم فيه فرض إجراءات أكثر تشددا محليا».

واستطرد قائلا: «من موقع المسؤولية الوطنية والاجتماعية، فإن تجمع دواوين الكويت يؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ولكن في المقابل على الحكومة أن تتعامل مع الأزمة بمزيد من الشفافية والانضباط في اتخاذ أي قرارات تمس المواطن ومعيشته وإشراك المتضرر وأصحاب الاختصاص في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر على شريحة كبيرة في المجتمع».

وشدد «نحن نؤيد الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا ولكن في المقابل على الحكومة اتخاذ إجراءات واضحة لدعم المتضرر من هذه الإجراءات، ويجب الأخذ بالاعتبار أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الشباب خصوصا وباقي أطياف المجتمع عموما لا تقل أهمية وخطورة عن الأزمة الصحية ولذلك فان معالجتها وأخذها بالاعتبار والأهمية واجب وضرورة قصوى».