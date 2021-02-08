زيادة سعة مقاعد «الكويتية» لإجلاء المواطنين

الأولى

استثنت الادارة العامة للطيران المدني الخطوط الجوية الكويتية من قرار خفض السعة الاستيعابية للرحلات إلى 35 راكبا. وقالت مصادر لـالنهار انه صدرت تعليمات لـالكويتية بزيادة سعتها الى 85 راكبا للرحلات القادمة من دبي و62 للرحلات القادمة من تركيا وذلك لتمكين المواطنين من العودة للبلاد قبل تطبيق قرار فرض الحجر المؤسسي في الـ21 من الشهر الحالي. وكان المطار شهد امس حركة طيران مكثفة للرحلات القادمة حيث تم السماح فقط للمواطنين والمنتسبين للسلكين الطبي والدبلوماسي والعمالة المنزلية المسجلة بمنصة بالسلامة فيما تم وقف دخول اي راكب غير كويتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتعليق استقبالهم لمدة اسبوعين.

