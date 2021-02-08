«التربية» أنجزت «اختبارات الثانوية» بنماذج تمنع «الغش الإلكتروني»

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علمت النهار أن التواجيه الفنية للمواد الدراسية خلصت إلى اعداد نماذج الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن التربية عازمة على عقدها لطلبة المرحلة الثانوية سواء كانت ورقية أو الكترونية وفق المعطيات الصحية، وذلك بعد قرار ترحيل 60% من درجات الفصل الدراسي الأول. وأوضحت مصادر مطلعة أن التواجيه الفنية سخرت جهودها خلال الفترة الماضية في اعداد نماذج متعددة من الامتحانات لتكون جاهزة في حال تقرر عودة الطلاب إلى المدارس وعقد الامتحانات ورقيا، منوهة إلى أن الخطة البديلة تتمثل في عقد الاختبارات الكترونيا ولاسيما أن التربية رحلت 60% من درجات الفصل الدراسي إلى نهاية العام. وأشارت الى أن الموجهين حرصوا على اعداد نماذج مختلفة بما يضمن سلامة سير عملية الامتحانات والتصدي لمختلف وسائل الغش التقليدية التي يلجأ إليها بعض الطلبة.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن الوزارة ستواجه أزمة معلمين عالقين جديدة وذلك بعد سفر عدد من المعلمين الوافدين يقدر بـ 350 معلما إلى بلدانهم للاستفادة من اجازة منتصف العام التي تستمر لحوالي 45 يوما.

وأشار إلى أنه مع اجراءات وقف دخول الوافدين التي اقرها مجلس الوزراء أخيراً والتي تستمر لمدة اسبوعين قابلة للتمديد سيجعل عودة هؤلاء المعلمين في الوقت المحدد مستحيلة وبالتالي سيضافون إلى قائمة المعلمين العالقين التي لم تجد التربية لها حلا حتى الآن، مؤكدة أن حل المشكلة يكمن بفتح الطيران المباشر مع الزام الوافدين بالحجر الصحي في الفنادق الكويتية.