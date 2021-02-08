الوزارات تعود لدوام 50 % واستقبال المراجعين بـ«المواعيد»

الأولى

أصدرت جهات حكومية عدة امس تعميماً دعت فيه جميع القطاعات العاملة لديها الى تنفيذ الاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت في تعاميم متنوعة ان تكون نسبة العاملين في المبنى الواحد 50% من العدد الكلي، بنظام التدوير اسبوعياً وتحديد اسماء الموظفين الذين تقرر اعفاؤهم من الدوام.

وطالبت بالالتزام بمواعيد الدوام الرسمي والاستمرار في استخدام المنصات الالكترونية لتحديد مواعيد مراجعة المواطنين والمقيمين، واتمام اجراءات انجاز المعاملات، مع الامتثال للارشادات والاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات طوال فترة العمل.

واكدت ان عدم التقيد بهذه الاجراءات من قبل الموظف يعتبر مخالفة تستوجب مساءلته، واحالته للادارة القانونية ومن ثم توقيع العقوبات التأديبية .