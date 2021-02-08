الأندية تطالب بالتقنين بدلاً من تعطيل النشاط الرياضي

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طالب رؤساء وممثلو الأندية خلال اجتماعهم الطارئ في مقر النادي العربي مساء الأول من أمس باستثناء المؤسسة الرياضية من أي تعطيل للنشاط أسوة بما يحدث في جميع دول العالم مع استمرار جائحة كورونا.

وأكدت الأندية في بيان لها أن قرار ايقاف النشاط الرياضي المفاجئ سيتسبب باضرار وخيمة عليها، حيث يقع على عاتقها التزامات مالية ضخمة من عقود احترافية مختصة بلاعبين ومدربين.

وأهابت الأندية في بيانها بمتخذي القرار أن يكون النهج المتبع هو التقنين بدلا من المنع أو التعطيل حماية لأبنائنا الرياضيين في ظل هذه الظروف الراهنة.وقالت الأندية إنها تخلي مسؤوليتها تماماً عن اي اخفاق متعلق بالاستحقاقات المقبلة، وبالاخص المنتخب الوطني لكرة القدم المقبل على استكمال تصفيات مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

في سياق متصل، طلب رؤساء وممثلو الأندية والاتحادات عقد اجتماع مع وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وتحدد مبدئيا يوم بعد غد موعدا لعقد الاجتماع، وذلك لمناقشة قرار مجلس الوزراء المتضمن وقف النشاط الرياضي ابتداء من يوم أمس ولمدة شهر قابل للتمديد.