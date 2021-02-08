الإغلاق.. نفِّذ ثم اعترض!

وطن النهار

وسط استياء بالغ، وضجر وصل إلى حد اعلان الأسى والأسف بأصوات عالية مسموعة بدأ مساء أمس الأحد سريان القرارات الأخيرة التي فرضها مجلس الوزراء على الشارع الكويتي بدعوى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ووقف انتشاره، بعدما بدأت الأعداد المصابة في الزيادة والارتفاع.

الاحباط كان سيد الموقف، والحزن المعلن سيطر على المشهد، بعد ان كان دفينا في بداية الأزمة أو مخبوءاً في الصدور.

فقبل الثامنة بنصف ساعة او يزيد بدأت المحال «تسكر» ابوابها، وتطفئ أنوارها تنفيذاً لقرارات الاغلاق التي لم تتأثر بشكوى الشاكين، ولا بمطالب المتضررين، ولا حتى باحتياجات المواطنين في المحافظات الست.

المشهد كان واضحا كل الوضوح في صالات المطاعام التي ازالت المقاعد والمناضد وبدت خالية تماماً من الزبائن والمرتادين، في انتظار طلبات التوصيل التي يترقبها الباعة وينتظرها الملاك بفارغ الصبر.

«النهار» كانت حاضرة في نصف الساعة الأخير الذي سبق لحظة الاغلاق، حيث رصدت كما هائلاً من السخط على قطع الأرزاق وعلى الضغوط التي يتعرضون لها في حين تتمتع جهات أخرى بتقديم خدماتها مع ما فيها من خطورة، ومع كثرة مرتاديها وزوارها على مدار اليوم.

أمام أحد الأندية الصحية كان العاملون يتأهبون للمغادرة إلى منازلهم وفي قلوبهم الحسرة وعلى جفونهم ملامح الأسى، حيث قال احدهم الشكوى لغير الله مذلة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، واتخذ قرار الاغلاق، ولم يلتفت احد لصراخنا او يهتم بمطالبنا، رغم وعود وعهود من النواب والمسؤولين.. العوض على الله.

وعند أحد مكاتب السياحة والسفر كان الوضع أكثر إيلاماً وأشدَّ وجعاً فلا داخل ولا خارج ولا غاد ولا رائح، والمكتب صامت صمت القبور وكأن جدرانه قد أصيبت بـ«كورونا» فلم تعد تقوى على الكلام أو تستطيع الحركة والتعبير.

وهكذا كانت الأوضاع في محال التجزئة والمستلزمات المنزلية بأنواعها المختلفة حتى غدا (المنظر) شبيها بأيام الحظر الجزئي التي يتخوف المواطنون والمقيمون من عودتها.

ومع ذلك لا يزال الأمل قائماً في أن تراجع الحكومة قرارات الاغلاق، فليس بالإغلاق وحده ينتهي الفيروس أو تزول الجائحة لسبب بسيط هو ان الاصابات ناتجة عن اسباب اخرى، وعوامل مختلفة تركها المسؤولون بغير علاج، وفضلوا ان يغلقوا المحال، ويفرضوا على الناس النوم العميق في وقت مبكر من كل ليلة.

وكان عدد من اتحادات المتضررين من قرار الاغلاق قد اصدروا بيانا اول من امس اكدوا خلاله ان قرار الاغلاق مرفوض وغير مبرر ويهدد اصحاب الاعمال ويهلك قدرتهم على العودة والنهوض بأعمالهم من جديد (رغم عدم تعافيهم من آثار الاغلاق الاول الذي استمر 6 أشهر واستمر تراكم الخسائر) وعليه فاننا نضع مجلس الأمة ونوابه امام مسؤولياتهم في الدفاع عنا كمواطنين وحمايتنا من الإفلاس.

وطالبوا في بيانهم بالغاء قرار الاغلاق وفتح جميع الانشطة، مع التزامنا بجميع الاشتراطات الصحية وقبولنا باجراءات الرقابة والتفتيش اثناء تقديم الخدمات لعملائنا، وتعويض أصحاب الأعمال عن الخسائر الناتجة عن الاغلاق السابق، وأي اغلاقات قادمة للانشطة التجارية المتضررة وتحمل الحكومة الالتزامات فيما يتعلق بالايجارات والرواتب اضافة لاسقاط تكاليف الكهرباء والماء عن فترة الاغلاق الاولى.

وطالبوا كذلك بتأجيل اقساط القروض الخاصة بالمؤسسات والشركات التجارية لمدة 6 أشهر وتوفير ضمانات بنكية للقروض (اقرار الضمان المالي) وتسهيلات في مدة الاقساط وتخفيض الفائدة بما يتناسب مع قدرتها على السداد للراغبين منهم بذلك، ورفع القيود وفتح المجال لاستقدام العمالة مع معاملتنا بالمثل مع أصحاب العقود الحكومية بالاستقدام.

يذكر ان البيان وقعه كل من: اتحاد الصالونات (قيد التأسيس)، واتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشارات الكويتية، والاتحاد الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (قيد التأسيس)، واتحاد المطاعم والمقاهي، ورواد الأعمال، ،مجموعة بادر، واتحاد شركات التوصيل، والجمعية الاقتصادية الكويتية، ومنصة سند، واتحاد مكاتب السياحة والسفر، والاتحاد الكويتي لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وجمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

