محافظ العاصمة: إخلاء العقارات المخالفة في «شرق» وإزالة مخالفات البناء والتمديدات العشوائية

وطن النهار

بعزم الانجاز، وبتوجيهات محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، تستمر حملة ازالة مخالفات البناء للمحافظة في ادراك مرحلة تلو اخرى في مختلف المناطق التي تعمل فيها، حيث تمكنت الحملة في منطقة شرق - حتى الآن - من ازالة 11 عقاراً استثمارياً مخالفاً لأنظمة البناء، بالاضافة الى توجيه 27 انذاراً لعقارات مخالفة.

كما تم اخلاء العقارات والمنازل المخالفة من جميع العمالة القاطنة فيها، الى جانب ازالة الغرف الكيربي ودورات المياه المخالفة فيها، بالاضافة الى قطع التيار الكهربائي عنها.

وفيما تسير الحملة بخطاها الثابتة للقضاء تماماً على مخالفات وتراكمات منذ سنين مضت، الا ان الأمر بحاجة الى بعض الوقت للانتهاء تماماً من مشكلة مخالفات العقارات القديمة والمتهالكة في المحافظة والتي لا تليق بالعاصمة وبما تتسبب فيه من تشويه للمشهد العام، وبعض حالات لسرقة التيار الكهربائي، الى جانب استغلال البعض لمجرور الأمطار في الصرف الصحي، بالاضافة الى تكدس العمالة في السكن بما لا يناسب مساحات السكن الموجودة وبما يُخالف الاشتراطات الصحية.

وبلا شك فان هذا النمط المعيشي الذي لا تتناسب فيه مساحات السكن مع عدد السكان، ينطوي على تأثيرات سلبية غاية في السوء على صحة العمالة التي تعيش في هذه العقارات المخالفة، بالاضافة الى تأثيراته السلبية على المجتمع المحيط.

وتبقى رؤى الشراكة وخدمة الوطن هي الدافع لحملة ازالة مخالفات البناء في جميع المناطق وذلك بالتعاون بين المحافظة وفريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة برئاسة زيد العنزي.

