المعجل: أزمة أصحاب المشاريع لا تقل خطورة عن الأزمة الصحية

وطن النهار

أعرب تجمّع دواوين الكويت عن رفضه القرارات «غير المدروسة» المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

وقال فهد عبدالرحمن المعجل في بيان: انه «بسبب جائحة كورونا مازلنا نعيش نحن والعالم ظرفاً استثنائياً دقيقاً يتطلب أعلى درجات الوعي والالتزام الوطني.. في وقت تحاول فيه حكومة الكويت أن تبذل الجهود للسيطرة على هذا الوباء. ولكن هناك بعض القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء وبتوصية من السلطات الصحية نعتقد أنها غير مدروسة متعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للعديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل أنواعها فنحن لسنا ضد الإغلاق ولكن ضد قطع الأرزاق».

وأضاف: «في المقابل نرى قدوم العديد إلى أرض الكويت من الخارج دون التقيد بالاشتراطات الصحية من قبل البعض، في الوقت الذي يتم فيه فرض إجراءات أكثر تشددا محليا»، متابعا: «من موقع المسؤولية الوطنية والاجتماعية، فإن تجمع دواوين الكويت يؤكد ضرورة الالتزام والتشدد في تطبيق القانون لمن لا يلتزم بالاشتراطات الصحية والوقائية ولكن في المقابل على الحكومة أن تتعامل مع هذه الأزمة بمزيد من الشفافية والانضباط في اتخاذ أي قرارات تمس المواطن ومعيشته وإشراك المتضرر وأصحاب الاختصاص في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر على شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي».

وشدد «نحن نؤيد الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا ولكن في المقابل على الحكومة اتخاذ إجراءات واضحة لدعم المتضرر من هذه الإجراءات، ويجب الأخذ بالاعتبار بأن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الشباب خصوصا وبقية أطياف المجتمع عموما لا تقل أهمية وخطورة عن الأزمة الصحية، مؤكدا أن معالجتها وأخذها بالاعتبار والأهمية واجب وضرورة قصوى».

وتوجه بالشكر وفائق الامتنان إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار هذا الوباء من الكوادر الصحية والأمنية والرقابية وغيرهم والمتطوعين من أبناء وبنات الكويت وغيرهم والذين سطروا لوحة جميلة لإبعاد كل سوء عن الكويت.

