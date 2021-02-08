جلسة خاصة بتداعيات «كورونا» ومساعدة المتضررين

وطن النهار

أعلن النائب د. أسامة المناور عن عزمه التقدم بطلب مع عدد من النواب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة آخر تطورات كورونا المتحور وآلية تعامل الحكومة معه.

وقال المناور في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، إن الأحداث متسارعة سواء المتعلقة بفيروس «كورونا» المتحور أو الإجراءات الحكومية التي اتخذت الأسبوع الماضي وتحمل تبعات كثيرة تستدعي عقد تلك الجلسة.

واعتبر المناور أن التعاطف مع أرباب العمل الذين تضرروا كثيرا حيال هذه الإجراءات لا يكفي، ولذلك سوف يتقدم وعدد من النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة تلك الإجراءات وآلية تعامل الحكومة مع هذا الوباء.

وأضاف أن الطلب يتضمن أيضاً مناقشة حزمة المساعدات الاقتصادية لكل أصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة، وكذلك معالجة الخلل في التركيبة السكانية.

وطالب المناور الحكومة بضرورة الاستجابة وحضور الجلسة الخاصة لمناقشة الإجراءات التي ستقوم بها، معتبراً أن كل تأخير سوف يكون مردوده خسائر فادحة على المواطنين.

